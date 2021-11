Foteliki kąpielowe - niepotrzebny gadżet czy must have każdej mamy?

Pierwsze kąpiele maluszka mogą przysparzać nam wielu stresów - zwłaszcza, jeśli jest to pierwsze dziecko. Trzeba pamiętać, że to szczególny moment, kiedy to spędzamy razem czas i przywiązujemy do nas noworodka. Foteliki dziecięce to coś, co z pewnością ułatwi nam życie i pomoże w czasie tych chwil.